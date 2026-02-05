Jhon Durán devrait finir la saison en Russie

Le roi des relations instables. Six mois après son arrivée à Fenerbahçe, très actif sur le marché cet hiver, Jhon Duràn serait en route pour signer dans son sixième club à seulement 22 ans. Le Colombien s’apprête à découvrir la Russie au Zénith Saint-Pétersbourg, actuel deuxième du championnat russe, selon Foot Mercato.

Un deuxième prêt cette saison

Le joueur, acheté par Al-Nassr pour la somme de 77 millions d’euros il y a un an, devrait se relancer sous la forme d’un nouveau prêt jusqu’à la fin de la saison.

L’attaquant, auteur d’une première partie de saison moyenne avec Fenerbahçe (5 buts, 3 passes décisives en 21 apparitions), continue d’ajouter des pays à son passeport. Surnommé le « Capitaine Chaos » par les supporters d’Aston Villa durant son passage à Villa Park, le Colombien est notamment passé par Chicago Fire, Aston Villa, Al-Nassr et donc le Fener.

Petit joueur, à côté de Xav’ Gravelaine.

