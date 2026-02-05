S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Jhon Durán devrait finir la saison en Russie

AR
Jhon Durán devrait finir la saison en Russie

Le roi des relations instables. Six mois après son arrivée à Fenerbahçe, très actif sur le marché cet hiver, Jhon Duràn serait en route pour signer dans son sixième club à seulement 22 ans. Le Colombien s’apprête à découvrir la Russie au Zénith Saint-Pétersbourg, actuel deuxième du championnat russe, selon Foot Mercato.

Un deuxième prêt cette saison

Le joueur, acheté par Al-Nassr pour la somme de 77 millions d’euros il y a un an, devrait se relancer sous la forme d’un nouveau prêt jusqu’à la fin de la saison.

L’attaquant, auteur d’une première partie de saison moyenne avec Fenerbahçe (5 buts, 3 passes décisives en 21 apparitions), continue d’ajouter des pays à son passeport. Surnommé le « Capitaine Chaos » par les supporters d’Aston Villa durant son passage à Villa Park, le Colombien est notamment passé par Chicago Fire, Aston Villa, Al-Nassr et donc le Fener.

Petit joueur, à côté de Xav’ Gravelaine.

La folie à l’aéroport en Turquie pour l’accueil de N’Golo Kanté

AR

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!