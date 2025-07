Jhon Durán, jeune chercheur d’or

21 ans et déjà des sommes énormes investies dans ses pieds. Jhon Durán a été prêté à Fenerbahçe par Al-Nassr, qui l’a acquis six mois plus tôt pour 77 millions d’euros, un énième rebondissement dans un début de carrière déjà très riche, au sens propre du terme. En janvier 2022, la vie du jeune Colombien prend un tournant lorsque Chicago le recrute pour 1,7 millions d’euros, à la faveur d’un recruteur sur place bien avisé. Si le club américain met autant d’argent, c’est qu’il a senti un très fort potentiel, « un diamant brut, souligne Cédric Cattenoy, directeur du centre de formation à l’époque. C’était un joueur avec un potentiel athlétique énorme, avec une patte gauche. Il mettait des buts du gauche, avec une tendance à frapper fort. »

Il joue les ballons à fond, plein d’engagement donc à un moment donné peut être qu’il va laisser traîner le pied, c’était ça Jhon Durán. Cédric Cattenoy, directeur du centre de formation de Chicago à l’époque

Pour le Colombien, le changement de vie est radical. Jhon Durán vient de Zaragoza, une petite cité minière, où son père, Regino, s’est échiné les vertèbres en cherchant de l’or. Ce dernier racontait au média World soccer son quotidien de labeur, destiné à son fils : « C’était toujours un défi de trouver ce dont il avait besoin pour la nourriture, le transport et les nombreuses paires de crampons qu’il usait. » Il parle à peine anglais et le voilà dans l’une des plus grandes villes des États-Unis. Son intégration est facilité par les quelques hispaniques de l’équipe. Une fois son adaptation effectuée, Cédric Cattenoy se souvient de son engagement total sur la pelouse : « Il faisait mal aux défenseurs, il s’arrachait sur tout. Il joue les ballons à fond, plein d’engagement donc à un moment donné peut être qu’il va laisser traîner le pied, c’était ça Jhon Durán. »

D’un record en MLS aux millions de l’Arabie saoudite

Forcément, ce style de jeu sans concession apporte son lot de cartons jaunes, cinq sur cette saison en MLS. Mais surtout, il lui permet de réaliser des statistiques très solides, à tel point qu’il inscrit huit buts et distribue cinq passes décisives, le tout dans un rôle de remplaçant. Assez pour convaincre Aston Villa de sortir le chéquier, et de réaliser la plus grosse transaction de l’histoire de la ligue américaine, avec un achat à haute de 29,5 millions d’euros. « En une année, c’est énorme », souligne Cédric Cattenoy, dont le club de l’époque réalise une sacré plus-value.

Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/0e2tSE5ayy — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 6, 2025

En Premier League, et même en Ligue des champions, Jhon Durán confirme les attentes. Très peu titulaire, il continue à être tranchant, à prendre la profondeur, et marque sur les peu de minutes que son coach lui accorde. Al-Nassr le repère à la saison 2024-2025, et claque 77 millions d’euros, rien que ça, pour acquérir ce buteur en devenir. Dans la transaction, le club de Chicago récupère 15% du montant. Le fils de chercheur d’or suit la destinée de son père, et empoche un salaire de 19 millions d’euros à l’année. Soit environ le même montant qu’Ousmane Dembélé, joueur le mieux payé de Ligue 1 la saison passée. Si John Durán débarque à Al-Nassr avec un certain statut, il arrive surtout sur dans l’équipe de Cristiano Ronaldo et ses près de 200 millions d’euros l’année, bien au-dessus de la mêlée.

Une difficile cohabitation avec CR7

Peut-être même trop, au point d’imposer ses règles, d’après The Telegraph. Selon le média britannique, CR7 aurait eu le droit à un certain nombre de passe droit, comme changer l’heure des entraînements, choisir les horaires voyage, les repas ou encore même les droits à l’image. Jhon Durán en aurait souffert et se serait donc plaint de ces conditions injustes selon lui, limitant « ses perspectives de développement ». D’autres sources mentionnent, elles, un manque de professionnalisme de l’international colombien. Des rumeurs, démenties par le club, annonçaient qu’il vivait au Bahreïn pour vivre avec sa petite amie et contourner les lois d’Arabie saoudite.

Résultat, il s’est retrouvé indésirable sous les couleurs jaune et bleu d’Al-Nassr. Direction Fenerbahçe, en prêt, avec le salaire pris en charge par le club turc. Du côté stambouliote, on s’attend à un joueur au caractère houleux, mais les supporters se réjouissent de voir une recrue encore loin de la retraite. « On est excité par ce transfert, souligne Taha, membre des Genç Fenerbahçe, le principal groupe de fans. On a fait une indigestion de joueurs âgés, comme Dzeko ou Tadic (les deux ont quitté le club cet été, NDLR). »

Le destin du jeune Jhon Durán est désormais dans les mains d’un certain José Mourinho. Et Fenerbahçe a dû batailler pour attirer le natif de Medellin, d’abord réticent à s’installer du côté du Bosphore. Le club est allé jusqu’à se déplacer sur son lieu de villégiature, dans sa Colombie natale, pour le convaincre. L’opération payante, très chère, puisque Fener’ va devoir assurer le contrat signé avec Al-Nassr. Jhon Durán, lui, va continuer à joueur sous des couleurs jaunes, peut-être un clin d’œil à son père, le chercheur d’or.

Jhon Durán file en Turquie