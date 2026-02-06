Le staff XXL au service d’Endrick à Lyon

Un succès n’arrive jamais seul. Prêté par le Real Madrid cet hiver, le Brésilien de 19 ans s’est adapté à la Ligue 1 avec une facilité presque suspecte. Si les résultats du crack brésilien sont très séduisants (5 matchs, 5 buts, une passe décisive), il faut dire qu’en coulisses, l’organisation est de taille. Selon le média espagnol El Chiringuito, l’attaquant est accompagné dans son quotidien en France par pas moins de sept personnes. Et sans compter Pavel Šulc.

Un ex-kiné du Real

La pièce maîtresse du dispositif se nomme Guido Spirandelli. Après quatre saisons au Real Madrid, où il a notamment travaillé avec Jude Bellingham, ce kiné de luxe a quitté la capitale espagnole pour suivre Endrick jusque dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et poursuivre leur collaboration.

Pour le reste de son escouade, aucune personne directement connectée au football : un cuisinier personnel, deux personnes pour l’assister dans sa communication, un photographe et deux assistants au quotidien.

Est-ce que le Groupama Stadium a prévu assez de badges ?