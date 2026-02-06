S’abonner au mag
  • France
  • Olympique lyonnais

Le staff XXL au service d’Endrick à Lyon

CM
Le staff XXL au service d’Endrick à Lyon

Un succès n’arrive jamais seul. Prêté par le Real Madrid cet hiver, le Brésilien de 19 ans s’est adapté à la Ligue 1 avec une facilité presque suspecte. Si les résultats du crack brésilien sont très séduisants (5 matchs, 5 buts, une passe décisive), il faut dire qu’en coulisses, l’organisation est de taille. Selon le média espagnol El Chiringuito, l’attaquant est accompagné dans son quotidien en France par pas moins de sept personnes. Et sans compter Pavel Šulc.

Un ex-kiné du Real

La pièce maîtresse du dispositif se nomme Guido Spirandelli. Après quatre saisons au Real Madrid, où il a notamment travaillé avec Jude Bellingham, ce kiné de luxe a quitté la capitale espagnole pour suivre Endrick jusque dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et poursuivre leur collaboration.

Pour le reste de son escouade, aucune personne directement connectée au football : un cuisinier personnel, deux personnes pour l’assister dans sa communication, un photographe et deux assistants au quotidien.

Est-ce que le Groupama Stadium a prévu assez de badges ?

Coupe de France : un gros choc en quarts !

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La Coupe de France vous intéresse-t-elle toujours ?

Oui
Non
Fin Dans 23h
70
46

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!