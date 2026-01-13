Endrick pourrait-il déjà faire son retour au Real ?

Encore une clause foireuse dans le contrat d’Endrick ? Tout heureux de sa jeune recrue brésilienne, prêté cet hiver par le Real Madrid et buteur ce week-end dès son premier match, l’Olympique lyonnais a peut-être eu un coup de frayeur en apprenant l’éviction de l’entraîneur madrilène Xabi Alonso.

🚨 Real Madrid have re-call clause for Endrick deal at Olympique Lyon but no plans to activate it following Xabi Alonso out. Clause only valid until January 20 + Real very happy with Endrick start at OL and player very happy after debut goal. 🎥➕ https://t.co/kTbPs6mjfX pic.twitter.com/9EqjI9rgcI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2026

Le Real a jusqu’au 20 janvier pour rappeler Endrick

En effet, selon le journaliste spécialisé mercato Fabrizio Romano, le Real Madrid a théoriquement le droit de rappeler son joueur d’ici le 20 janvier. Or, si Endrick n’entrait pas dans les plans de Xabi Alonso (3 matchs pour environ 100 minutes de jeu), le nouveau technicien merengue Álvaro Arbeloa aurait pu être tenté de faire appel au buteur brésilien.

On se rassure, Fabrizio Romano assure que les Madrilènes n’ont pas l’intention d’activer la clause : « Le Real est ravi des débuts d’Endrick à l’OL et le joueur est très heureux après son premier but », indique le journaliste.

Encore sept dodos pour valider l’essai.

