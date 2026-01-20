Le Maroc se fait une place au milieu des plus grands

Vous l’attendiez à n’en plus dormir, il est enfin là. La CAN à peine finie, la FIFA a dévoilé ce lundi son premier classement mondial de l’année 2026. Avec quelques changements majeurs.

Le Maroc dans le top 10, le Sénégal gagne sept places

Comme attendu, les deux finalistes de la compétition continentale grimpent de quelques places. Le Maroc d’abord, qui fait son entrée dans le top 10 avec une belle 8e place, égalant le meilleur classement de son histoire (avril 1998).

Les Lions de l’Atlas sont désormais devant l’Allemagne, qui recule à la 10e place. Vainqueur de la CAN, le Sénégal gagne sept positions et se classe désormais 12e.

À noter aussi les belles avancées du Nigeria et du Cameroun, qui gagnent douze places pour se positionner respectivement 26e et 45e. Le haut du classement reste de son côté inchangé : l’Espagne devance l’Argentine et la France au podium, devant l’Angleterre et le Brésil.

Ne nous demandez pas ce que le Brésil fiche encore à la 5e place.

