Le Maroc dépasse l’Allemagne au classement FIFA

Un peu plus près des étoiles. Grâce à sa victoire nette contre le Cameroun en quarts (2-0), la sélection de Walid Regragui a engrangé 11,42 points FIFA, suffisant pour grimper de la 11e à la 8e place mondiale.

Un record historique pour les Lions de l’Atlas, désormais devant la Belgique et l’Allemagne. Et si la CAN se termine en apothéose le 18 janvier, le top 5 mondial ne sera plus si loin.

Le Maroc, encore dans le dernier carré

Ce bond au classement s’accompagne surtout d’un retour qui compte : le Maroc est de nouveau en demi-finales de la CAN, une première depuis 2004, année de la finale perdue face à la Tunisie.

Après avoir marqué l’histoire en devenant la première nation africaine demi-finaliste d’une Coupe du monde, les Lions confirment qu’ils savent aussi durer sur le continent. Cette fois, obstacle Nigeria pour une place en finale.

Nouveau décor, autre époque, et un Maroc qui s’installe clairement parmi les patrons.