Luis Enrique ne comprend pas les doutes entourant son équipe

Luis Enrique ne comprend pas les doutes entourant son équipe

Pas de panique à bord ? Quatre jours après l’élimination surprise en Coupe de France face au Paris FC, Luis Enrique a dû hausser la voix en conférence de presse (retransmise sur PSG TV) avant la réception du LOSC, ce vendredi pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Le coach espagnol a réaffirmé sa confiance quant à la capacité de son équipe à réagir. « S’il y a des doutes sur notre équipe, je ne sais même pas comment le dire en français… C’est incroyable, s’offusque Enrique. Je peux accepter que des personnes doutent de l’équipe, mais je ne peux pas le comprendre. » 

Quand Enrique donne des leçons

L’ancien entraîneur du Barça poursuit sur un ton accusateur : « Qu’est-ce que vous pensez ? Qu’on va gagner tous les trophées chaque saison et tous les matchs ? Le football, ça ne marche pas comme ça. » Cinglant, le Luis.

Et c’est vrai, mais après avoir tout raflé en 2025, on aurait pu croire que le PSG avait le mode d’emploi pour déjouer les plans du terrible Paris FC.

Luis Enrique partisan d’une évolution majeure dans l’arbitrage

