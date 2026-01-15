Le Bayern de Vincent Kompany bat un record de Pep Guardiola en Bundesliga

La saison de tous les records. Avec sa victoire 3-1 contre Cologne ce mercredi soir, le Bayern a établi un nouveau record en Bundesliga. Jamais une équipe allemande n’avait été aussi performante lors d’une phase aller de championnat.

Le Rekordmeister, qui porte décidément bien son surnom, totalise 47 points en 17 matchs, avec une différence de buts impressionnante de +53. Interrogé sur cette nouvelle marque historique lors de la conférence de presse d’après-match à Cologne, l’entraîneur bavarois Vincent Kompany a fait l’éloge de son équipe : « Établir un nouveau record dans un club comme celui-ci est incroyablement difficile. C’est pourquoi je dis aux joueurs : vous l’avez fait, félicitations. »

Ce Bayern fait mieux que celui de 2013-2014

Les Munichois ont ainsi battu le précédent record datant de la saison 2013-2014, établi sous la direction de Pep Guardiola. À l’époque déjà, le Bayern avait remporté 15 de ses 17 matchs de la phase aller.

Mais la différence de buts (+35) paraît bien modeste comparée aux +53 de cette saison. Cet écart s’explique notamment par la victoire éclatante 8-1 du Rekordmeister contre le VfL Wolfsburg dimanche dernier.

Et maintenant, au tour du RB Leipzig ce week-end.

Victorieux à Cologne, le Bayern creuse le fossé avec ses concurrents en championnat