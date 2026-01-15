S’abonner au mag
  • Allemagne
  • Bayern Munich

Le Bayern de Vincent Kompany bat un record de Pep Guardiola en Bundesliga

JE
Le Bayern de Vincent Kompany bat un record de Pep Guardiola en Bundesliga

La saison de tous les records. Avec sa victoire 3-1 contre Cologne ce mercredi soir, le Bayern a établi un nouveau record en Bundesliga. Jamais une équipe allemande n’avait été aussi performante lors d’une phase aller de championnat.

Le Rekordmeister, qui porte décidément bien son surnom, totalise 47 points en 17 matchs, avec une différence de buts impressionnante de +53. Interrogé sur cette nouvelle marque historique lors de la conférence de presse d’après-match à Cologne, l’entraîneur bavarois Vincent Kompany a fait l’éloge de son équipe : « Établir un nouveau record dans un club comme celui-ci est incroyablement difficile. C’est pourquoi je dis aux joueurs : vous l’avez fait, félicitations. »

Ce Bayern fait mieux que celui de 2013-2014

Les Munichois ont ainsi battu le précédent record datant de la saison 2013-2014, établi sous la direction de Pep Guardiola. À l’époque déjà, le Bayern avait remporté 15 de ses 17 matchs de la phase aller.

Mais la différence de buts (+35) paraît bien modeste comparée aux +53 de cette saison. Cet écart s’explique notamment par la victoire éclatante 8-1 du Rekordmeister contre le VfL Wolfsburg dimanche dernier.

Et maintenant, au tour du RB Leipzig ce week-end.

Victorieux à Cologne, le Bayern creuse le fossé avec ses concurrents en championnat

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va remporter la Coupe d'Afrique des nations ?

Le Maroc
Le Sénégal
Fin Dans 4j
81
9
00
Revivez Maroc-Nigeria (0-0)
Revivez Maroc-Nigeria (0-0)

Revivez Maroc-Nigeria (0-0)

Revivez Maroc-Nigeria (0-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!