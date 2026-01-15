S’abonner au mag
Luis Enrique partisan d'une évolution majeure dans l'arbitrage

Puriste du football s’abstenir. Après le carton vert (pour contredire une décision arbitrale), le carton rose (en cas de suspicion de traumatisme à la tête), le carton orange. Interrogé ce jeudi midi sur l’idée de ce carton intermédiaire, qui, comme au rugby, donnerait lieu à une exclusion temporaire, Luis Enrique n’a pas mis son véto, au contraire.

En conférence de presse et à la veille d’un match de championnat contre le LOSC, ce dernier s’est dit favorable aux initiatives pour « rendre le football plus offensif », comme expliqué en conférence de presse. « C’est important d’évoluer en tant que sport. Et de chercher à développer un football plus offensif pour ceux qui aiment le football. Il faut continuer dans cette voie ».

Et même du jeu à dix ?

Le carton orange était notamment une idée défendue par Rolland Courbis, disparu cette semaine à l’âge de 72 ans. Souvent invoquée mais jamais brandie, cette « biscotte à la confiture d’abricot » désigne des fautes coincées entre l’avertissement et l’expulsion, pour ne pas tuer le match.

Bien inspiré, le coach du PSG est même allé plus loin dans sa réflexion : « Michel Platini proposait il y a quelques années de jouer à dix joueurs. Il faut analyser et voir les répercussions dans notre sport, je suis toujours ouvert à trouver des choses différentes ».

Luis Enrique, ce révolutionnaire.

Un milieu du PSG forfait pour la réception de Lille

