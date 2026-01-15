Luis Enrique partisan d'une évolution majeure dans l'arbitrage

Puriste du football s’abstenir. Après le carton vert (pour contredire une décision arbitrale), le carton rose (en cas de suspicion de traumatisme à la tête), le carton orange. Interrogé ce jeudi midi sur l’idée de ce carton intermédiaire, qui, comme au rugby, donnerait lieu à une exclusion temporaire, Luis Enrique n’a pas mis son véto, au contraire.

En conférence de presse et à la veille d’un match de championnat contre le LOSC, ce dernier s’est dit favorable aux initiatives pour « rendre le football plus offensif », comme expliqué en conférence de presse. « C’est important d’évoluer en tant que sport. Et de chercher à développer un football plus offensif pour ceux qui aiment le football. Il faut continuer dans cette voie ».

Et même du jeu à dix ?

Le carton orange était notamment une idée défendue par Rolland Courbis, disparu cette semaine à l’âge de 72 ans. Souvent invoquée mais jamais brandie, cette « biscotte à la confiture d’abricot » désigne des fautes coincées entre l’avertissement et l’expulsion, pour ne pas tuer le match.

Bien inspiré, le coach du PSG est même allé plus loin dans sa réflexion : « Michel Platini proposait il y a quelques années de jouer à dix joueurs. Il faut analyser et voir les répercussions dans notre sport, je suis toujours ouvert à trouver des choses différentes ».

Luis Enrique, ce révolutionnaire.

Un milieu du PSG forfait pour la réception de Lille