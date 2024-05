En Copa América, l’introduction d’un nouveau carton en cas de commotion

Une petite révolution dans le football.

Toujours en recherche d’évolutions et d’innovations (arbitrage vidéo, les cinq changements, les multiples modifications concernant la règle du hors-jeu, etc.), le football incorpore une nouveauté dès l’édition 2024 de la Copa América : le carton rose.

Attention, ce n’est pas une nouvelle sanction à disposition des arbitres. Le carton rose permettra aux équipes de bénéficier d’un changement supplémentaire en cas de suspicion de traumatisme crânien ou de commotion cérébrale après un choc. L’équité sera tout de même respectée. « Lorsqu’un changement par suspicion de commotion cérébrale sera effectué, l’équipe adverse bénéficiera automatiquement d’un possible changement supplémentaire », a annoncé cette semaine la direction des compétitions de la CONMEBOL (Confédération sud-américaine de football) dans un communiqué.

De plus, pour les médecins, il faudra détecter officiellement une lésion dans un délai de 24 heures après le match et envoyer les observations via un formulaire officiel à la commission médicale de la CONMEBOL. Tout ça pour éviter les utilisations frauduleuses de ce changement supplémentaire.

On avance tout doucement sur le sujet des commotions, et ce n’est pas plus mal.