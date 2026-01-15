La délicate attention d’Eliesse Ben Seghir envers un supporter marocain

Se qualifier en finale, ça coûte un bras. Dans la folie du tir au but victorieux, un supporter marocain venu de Bourgogne s’est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment : mouvement de foule, chute, clavicule déplacée, direction l’infirmerie du stade Prince Moulay Abdellah.

Rien de dramatique, mais une sacrée frayeur. « On a tous voulu fêter la victoire, ça a poussé, je me suis retrouvé dans le vide », raconte-t-il, bras en écharpe, mais sourire intact au micro de RMC.

👏 🇲🇦 Le geste de grande classe de Ben Seghir pour un supporter blessé au stade pendant la qualification du Maroc. pic.twitter.com/KEjtSfd2AA — RMC Sport (@RMCsport) January 15, 2026

Ben Seghir, capitaine sans brassard

C’est là que la soirée bascule dans le beau. En pleine clinique du stade (oui, les infrastructures sont folles), Eliesse Ben Seghir passe remercier le personnel soignant. Alerté, il fait un détour, prend le temps : quelques mots, un selfie… et même une veste offerte au blessé.

« Il est venu me réconforter, franchement ça fait plaisir », glisse le supporter, encore surpris. Après avoir transformé son tirob dans un stade pris par le stress, le joueur de Leverkusen a prouvé qu’il avait le sang-froid et le cœur chaud.

Une belle scène d’Eliesse.