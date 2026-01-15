Un ancien coéquipier de Josh Cavallo dément les accusations d’homophobie

L’affaire Josh Cavallo continue de faire du bruit en Australie. Après que ce dernier a accusé Adelaide United d’homophobie en interne et d’avoir freiné sa carrière « à cause de qui il aimait », l’ancien capitaine du club Craig Goodwin est monté au créneau sur les ondes de la radio locale FiveAA. Version radicalement différente : « Rien ne s’est jamais passé pendant que j’étais là. On a toujours soutenu Josh », assure l’international australien, balayant l’idée d’une mise à l’écart liée à son orientation sexuelle, qu’il juge « fausse ».

Blessures, choix perso et entraînements manqués

Selon lui, la réalité serait beaucoup moins politique et beaucoup plus terre à terre : deux grosses blessures, une concurrence qui bosse plus, et surtout des choix personnels. L’ex-capitaine évoque « plusieurs occasions où Josh a privilégié des opportunités extérieures, parfois en les cachant au club, en manquant des entraînements et des engagements ». Pendant que certains « passaient des heures sur le terrain pour progresser », Cavallo aurait parfois été ailleurs. « C’était son choix, mais ensuite dire qu’il ne jouait pas à cause de qui il aimait, et pas à cause de tout le reste, c’est décevant », conclut-il.

C’est donc ça l’hétérosplaining ?