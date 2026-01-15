Le nombre ahurissant de demandes de billets pour la Coupe du monde 2026

On est loin du boycott. Malgré des prix des élevés (et plusieurs autres polémiques variées), la phase de tirage au sort pour les billets de la Coupe du monde 2026 s’est terminée mardi avec plus d’un demi-milliard de demandes, selon la FIFA.

Ouvertes depuis le 11 décembre, les inscriptions permettaient à chaque candidat de disposer des mêmes chances d’être tiré au sort pour accéder à l’achat. Les recalés pourront retenter leur chance lors des prochaines vagues de vente, au fil des billets remis en circulation. Les heureux élus seront informés par mail du résultat à partir du 5 février.

Colombie-Portugal, l’affiche la plus prisée

Sans surprise, les pays hôtes – États-Unis, Mexique et Canada – concentrent le plus de candidatures, suivis par l’Allemagne, l’Angleterre, le Brésil, l’Espagne, le Portugal, l’Argentine et la Colombie.

Selon le communiqué de la FIFA : l’affiche la plus prisée est Colombie-Portugal, programmée le 27 juin à Miami, devant Mexique-Corée du Sud à Guadalajara (encore un match de poules) et la grande finale à New York, le 19 juillet.

Même avec un billet en poche, encore faudrait-il pouvoir se rendre dans le pays de Donald Trump.

