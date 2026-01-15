S’abonner au mag
Bernard Serin appelle à une réaction immédiate du FC Metz

CM
Il fallait dire les termes. Humilié par Montpellier (4-0) et éliminé de la Coupe de France, le FC Metz a vu son président hausser le ton ce mercredi face à la presse régionale. Une prestation jugée « inacceptable », selon ses dires au micro de Moselle TV.

Pour le patron des Grenats, le problème n’est pas l’effectif mais bien « l’état d’esprit, l’organisation, la gestion et la concentration ». En Coupe, face au MHSC, une partie du public avait quitté Saint-Symphorien bien avant le coup de sifflet final devant la prestation du FC Metz. « Un match insipide et horrible » selon le président du club.

Problème d’état d’esprit

Décidé à ne pas mâcher ses mots, Bernard Serin a aussi plussoyé le discours du capitaine Gabriel Hein, tenu sur ses réseaux sociaux après le match pour faire état de la situation critique de l’équipe. « Le capitaine l’a dit, les joueurs sont honteux de leur prestation. Et donc ils n’ont pas évoqué le sujet du coach, mais celui de leur propre prestation. Maintenant, ils vont réagir contre Strasbourg, c’est ce que je souhaite », a affirmé le dirigeant à la moustache avant de se prononcer sur l’avenir de Stéphane Le Mignan sur le banc grenat. « Il a apporté à notre club une qualité de jeu et de possession que les joueurs et le public apprécient. Maintenant, les résultats sont insuffisants, donc il faut corriger des choses, et immédiatement. »

Chaque match à venir, dont le prochain dimanche contre Strasbourg, sera « un match test » sans pour autant fixer de « date limite » à son entraîneur. Mais Serin prévient : « S’il n’y a pas de correction immédiate, ça obligera évidemment à s’interroger. »

Pas serein, Bernard.

Aston Villa claque 12 millions d’euros pour un jeune du FC Metz

