Bernard Serin devient président du club de Seraing, en Belgique

Un Serin à Seraing, quoi de plus logique, finalement ?

Déjà affiliés depuis un peu plus d’une décennie, le FC Metz et le RFC Seraing voient leurs liens se renforcer encore davantage : depuis ce vendredi, ils partagent désormais le même président, Bernard Serin, à la tête du club grenat depuis 2009. Le dirigeant, propriétaire du club belge qui évoluera cette saison en deuxième division, prend la succession de Marc Sombreffe, qui occupait ce rôle depuis 2022. « Ceci confirme l’attachement de la famille Serin à la réussite de notre projet sportif et à celle des collaborations entre les deux clubs », a-t-on pu lire dans un communiqué publié par Seraing. Voilà qui pourrait encore faciliter davantage les échanges de joueurs, puisque Metz avait pris pour habitude d’envoyer en prêt certains joueurs en devenir là-bas, dans le but de les développer avant de les récupérer à maturité.

Il y a du John Textor dans l’air.

