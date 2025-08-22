S’abonner au mag
  • Belgique
  • RFC Seraing

Bernard Serin devient président du club de Seraing, en Belgique

AL
Bernard Serin devient président du club de Seraing, en Belgique

Un Serin à Seraing, quoi de plus logique, finalement ?

Déjà affiliés depuis un peu plus d’une décennie, le FC Metz et le RFC Seraing voient leurs liens se renforcer encore davantage : depuis ce vendredi, ils partagent désormais le même président, Bernard Serin, à la tête du club grenat depuis 2009. Le dirigeant, propriétaire du club belge qui évoluera cette saison en deuxième division, prend la succession de Marc Sombreffe, qui occupait ce rôle depuis 2022. « Ceci confirme l’attachement de la famille Serin à la réussite de notre projet sportif et à celle des collaborations entre les deux clubs », a-t-on pu lire dans un communiqué publié par Seraing. Voilà qui pourrait encore faciliter davantage les échanges de joueurs, puisque Metz avait pris pour habitude d’envoyer en prêt certains joueurs en devenir là-bas, dans le but de les développer avant de les récupérer à maturité.

Il y a du John Textor dans l’air.

Le partenariat entre Metz et Seraing va prendre fin

AL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
10
Revivez PSG-Angers (1-0)
  • Ligue 1
  • J2
  • PSG-Angers
Revivez PSG-Angers (1-0)

Revivez PSG-Angers (1-0)

Revivez PSG-Angers (1-0)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez PSG-Angers (1-0)
Revivez PSG-Angers (1-0)

Revivez PSG-Angers (1-0)

Revivez PSG-Angers (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine