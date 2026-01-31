Encore un départ à Naples

Une histoire belge, qui part d’Italie et atterrit en Espagne. Appartenant à Naples et prêté au Torino depuis l’été 2025, Cyril Ngonge doit encore faire ses valises : le Belge a de nouveau été cédé temporairement avec option d’achat, à l’Espanyol Barcelone cette fois. Un départ qui s’ajoute à celui de Lorenzo Lucca, désormais joueur de Nottingham Forest.

✍️ OFICIAL | Cyril Ngonge, nou jugador del RCD Espanyol. Benvingut, perico ⚪️🔵 — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) January 31, 2026

L’international (une sélection avec les Diables rouges) renforce ainsi un club qui figure bien en championnat, avec une cinquième place surprenante au classement. La recrue va donc essayer de se mettre au niveau, lui aussi. Avec un petit coup du scorpion, par exemple ?

