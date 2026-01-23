S’abonner au mag

Un flop de Naples s’en va

FC
Environ 35 millions d’euros pour ça… Recruté cet été à l’Udinese par Naples en échange d’un joli chèque, Lorenzo Lucca ne va pas continuer sa nouvelle aventure plus longtemps : absolument pas convaincu par sa recrue, le champion en titre de Serie A a envoyé son joueur à Nottingham Forest.

Il s’agit d’un prêt avec option d’achat d’une quarantaine de millions, qui n’a pas freiné les ardeurs des Reds. Pourtant, l’attaquant n’a inscrit que deux réalisations toutes compétitions confondues pour le club italien depuis le début de la saison. Forcément, les comparaisons avec l’absent Romelu Lukaku font mal…

Naples accroché à Copenhague, l’Olympiakos et l’Ajax gardent espoir

