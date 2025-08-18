Romelu Lukaku absent au moins deux mois

Un beau début de saison.

Quatre jours après être sorti à la demi-heure de jeu contre l’Olympiakos en match de pré-saison, Romelu Lukaku connaît l’ampleur de sa blessure. D’après un communiqué partagé par Naples ce lundi, l’attaquant belge souffre d’une lésion sévère du muscle droit fémoral de la cuisse gauche et va être opéré dans les prochains jours.

Bollettino medico | Le condizioni di Lukaku 👇https://t.co/zRirRhNjmR — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 18, 2025

Deux mois d’absence minimum

Selon La Gazzetta dello sport, Lukaku sera éloigné des terrains italiens au moins deux mois. À une semaine du retour de Naples en Serie A face à Sassuolo, Antonio Conte perds son attaquant phare pour le début de saison. Cette blessure, couplée au départ de Giacomo Raspadori à l’Atlético de Madrid, pourrait pousser les Napolitains à recruter au poste d’attaquant avant la fin du mercato.

Alejandro Garnacho, par exemple.

