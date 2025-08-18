Un poster d'Alejandro Garnacho vandalisé à Old Trafford

Encore un qui ne laissera pas une trace indélébile à Manchester United.

Absent du groupe de Ruben Amorim pour la première journée de Premier League contre Arsenal, Alejandro Garnacho compte bien trouver une porte de sortie avant la fin du mercato. En brouille avec son coach portugais depuis la finale de la Ligue Europa, où Garnacho avait exprimé son amertume de ne jouer que 20 minutes, l’Argentin souhaiterait rejoindre Chelsea ou rester chez les Red Devils sans jouer, mais en continuant à être payé. Une information mercato relayée par The Athletic.

Tête barrée

Avec un tel comportement, l’ailier de 21 ans a perdu toute sa cote de popularité auprès des supporters de United. Preuve en est, des fans ont vandalisé un poster où apparaît Garnacho aux abords d’Old Trafford en marge du match face à Arsenal. Sa tête a été barrée à coups de stylos BIC. À côté de l’Argentin, Marcus Rashford, parti en exil au FC Barcelone, n’a, lui, pas eu le droit à des ratures.

🚨 A detailed view of a poster picturing Alejandro Garnacho that has been vandalised outside the stadium #MUFC pic.twitter.com/dCw3uLvj9c — United Zone (@ManUnitedZone_) August 17, 2025

Et dire que même Antony a évité cet affront.

D’après les audiences télé, la Premier League plaît moins en Angleterre