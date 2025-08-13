Marcus Rashford fusille Manchester United

Ça tire à balle réelle.

Marcus Rashford n’a pas attendu la fin de saison pour vider son sac. Prêté par Manchester United au Barça, l’international anglais profite de l’air catalan pour parler sans filtre. Invité du podcast Rest in Football de Gary Lineker, le néo-Barcelonais a taclé son club formateur dans les règles de l’art : « On nous dit qu’on est en transition depuis des années, mais pour être en transition, il faut d’abord la lancer. La reconstruction n’a pas commencé. »

𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐧𝐠… @MarcusRashford 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽️ Born and raised in Manchester, now the 2nd English player to join @FCBarcelona 🤩 Marcus joins @GaryLineker & @MicahRichards for an exclusive interview and gives us some insight to his incredible career... 📺 Full episode available… pic.twitter.com/ht9ZVjinFd — The Rest Is Football (@RestIsFootball) August 12, 2025

En plein no man’s land

Dans sa ligne de mire, la valse des entraîneurs et l’absence de projet clair, alors que Liverpool a, selon lui, su attendre Klopp pour revenir au sommet. « On a eu tellement de coachs, d’idées et de stratégies différentes que, finalement, on se retrouve dans un no man’s land. »

Prêté par Villa et pas épargné par Rúben Amorim la saison passée, l’attaquant de 27 ans peine à voir une équipe solide depuis plusieurs années : « C’est douloureux, pas seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que fan. Lorsque Ferguson était aux commandes, il y avait non seulement des principes pour l’équipe première, mais aussi pour l’ensemble de l’académie », a-t-il précisé, soulignant que « si votre direction change constamment, vous ne pouvez espérer remporter le championnat. »

On en connaît un qui est sûrement mieux à Barcelone.

