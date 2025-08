Une balade asiatique.

Le FC Barcelone n’a pas traîné en Corée du Sud. Après avoir roulé sur Séoul jeudi dernier, les hommes d’Hansi Flick ont remis ça face au FC Daegu ce lundi (5-0), avec une copie aussi appliquée que maîtrisée. Mention spéciale à Gavi, auteur d’un doublé, et à Marcus Rashford, qui a inscrit son tout premier but avec le maillot blaugrana.

Le premier but de Marcus Rashford avec le Barça 🔵🔴 pic.twitter.com/Cn27rZCLS0 — Vision Blaugrana (@VisionBlaugrana) August 4, 2025

Promenade de santé à la coréenne

La toute nouvelle recrue du Barça avait déjà frôlé le but face à Séoul. Cette fois, il n’a pas laissé passer l’occasion. Servi à la perfection par Eric Garcia après un joli mouvement collectif impliquant Pedri et Roony Bardghji, l’international anglais n’a eu qu’à ajuster du droit avec un plat du pied, au point de penalty (65e). Un but tout fait qu’il aurait manqué à tous les coups avec Manchester United.

Avant lui, Gavi avait déjà frappé deux fois (21e, 45e), Robert Lewandowski avait signé son petit but hebdomadaire (27e), et le poupon de 17 ans, Toni Fernandez, y était même allé de son petit but avant l’heure de jeu (54e). Une partition sans fausse note, et une tournée parfaite pour les catalans.

Les champions d’Espagne quittent l’Asie avec trois victoires en trois matchs (Vissel Kobe, FC Séoul, Daegu) et une avalanche de buts (15). Prochaine et dernière escale de leur prépa : le Como 1907 d’un ancien de la maison, Cesc Fàbregas, le 10 août. Ensuite, cap sur Majorque pour lancer la saison le 16 août, avec une Liga à défendre.

On sait reconnaître un favori en Ligue des champions quand on en voit un.

