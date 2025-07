Marcus Rashford est-il compatible avec le Barça ?

Ça y est, c’est fait ! En parallèle de l’arrivée d’Ekitike à Liverpool, on tient le transfert le plus choquant de l’été. Dans une impasse dans son club formateur, en froid avec Rúben Amorim, Marcus Rashford rejoint à la surprise générale le FC Barcelone, à travers un prêt avec une option d’achat entre 30 et 35 millions d’euros. Après l’échec du dossier Nico Williams – qui a finalement prolongé à Bilbao jusqu’à ce que mort s’ensuive –, ce choix fait l’effet d’un petit tremblement de terre (il devient même le 3e « Here We Go ! » le plus liké de Fabrizio Romano). Auteur d’un exercice 2024-2025 assez moyen (11 buts, 8 passes décisives TCC) malgré un bon passage à Aston Villa, le Wonderkid doit se relancer et enfin confirmer, à bientôt 28 ans, les attentes placées en lui depuis ses premiers pas chez les Red Devils.

L’aile ou la pointe ?

Si la plupart des observateurs restent assez mitigés quant à la pertinence du transfert, celui-ci répond assurément à un besoin prioritaire et identifié par le board barcelonais : une meilleure profondeur de banc, surtout dans le secteur offensif. Mais quel serait le rôle d’un Marcus Rashford dans le jeu de Hansi Flick ? Titulaire en puissance ou un simple pion dans la rotation ? C’est là toute la question. Sur le papier, il semble être la doublure parfaite à Raphinha : un style similaire, axé sur la prise de profondeur, la percussion, assorti d’une frappe redoutable, bien que le problème majeur à adresser reste son faible apport sans ballon. Le natif de Wythenshawe n’est pas un attaquant de pression, assez peu travailleur, pas assez kvaratskhelien finalement. On ne peut donc qu’espérer qu’il arrive gonflé à bloc et prêt à fournir ce type d’efforts pour réussir sa pige en Catalogne. Le Marcus Rashford édition 2022-2023 faisait partie des meilleurs joueurs du monde, tout le mystère réside dans la version du joueur auquel le Barça aura droit.

Pourtant, le Rash’ a toujours pour lui ce talent balle au pied mais aussi sa polyvalence. Ailier gauche ou droit, buteur et même numéro 10 dans certaines configurations, l’international anglais offre au coach allemand un panel de possibilités forcément appréciable. S’il ne se fixe pas sur l’aile gauche, le Red Devil peut aussi offrir une solution en pointe, pour reposer un Lewandowski bientôt quadragénaire, Ferran Torres n’ayant pas pleinement satisfait dans ce rôle. Finalement, le recrutement de Rashford n’est pas si déconnant : il répond à un vrai besoin, correspond même plus que Nico Williams au football de Flick, fixé à un prix « abordable » pour les finances boîteuses du FC Barcelone et ce challenge représente peut-être la dernière chance de relancer sa carrière, une motivation supplémentaire.

Un garçon modèle

Mais lorsque l’on accueille Marcus Rashford au sein de son équipe, on ne s’offre pas seulement les services d’un joueur talentueux. Étiqueté, parfois à tort, comme problématique, le Mancunien s’est également illustré en dehors du rectangle vert. Médaillé de l’ordre de l’Empire britannique par la reine Élisabeth II – troisième plus haute distinction du royaume -, le joueur a notamment été très actif pendant la période du Covid en distribuant plus de 3 millions de repas gratuits aux enfants des quartiers les plus défavorisés. Il est aussi rentré dans un bras fer avec le gouvernement pour prolonger cette distribution même après le premier confinement, bataille dont il est sorti vainqueur.

Pour ces raisons, en plus d’être l’enfant d’un club, Rashford est une véritable icône dans sa ville et dans son pays, au point d’avoir droit à sa fresque murale dans les rues de Manchester ornée de l’inscription symbolique : « Soit fier de savoir que ta lutte va jouer le plus grand rôle dans ton but ». Aujourd’hui, il a fait de l’incitation à la lecture chez les jeunes son combat, un vrai modèle hors terrain comme très peu de footballeurs. Une raison sociale qui peut trouver écho au Barça qui, au-delà d’être devenu une machine à fric (ou à avoir besoin de fric), reste un club de socios guidé par des idéaux. Et l’idéal, à l’instant T, c’est de redonner de la consistance à un joueur qui mérite de faire briller encore quelques paires d’yeux.

Manchester United prête Marcus Rashford à Barcelone