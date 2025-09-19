S’abonner au mag
  • C1
  • J1
  • Newcastle-Barcelone (1-2)

Paul Scholes a un nouveau joueur préféré

UL
Paul Scholes a un nouveau joueur préféré

Il avait quoi dans les yeux avant ?

Paul Scholes a attendu très très très longtemps avant de se décider, mais ça y est : il a un nouveau joueur préféré ! Il n’est pas anglais, ne fait pas se lever Saint James’s Park à chaque tacle ou ballon dégagé en touche et n’a pas des mollets de buffle. Non, après la victoire de Barcelone à Newcastle ce jeudi, l’actuel consultant à la télé anglaise a déclaré sa flamme au milieu espagnol Pedri. Son million de followers Instagram sait désormais qui est son « nouveau joueur préféré ».

Il n’est pas le seul. Anthony Gordon, attaquant de Newcastle, y est également allé de son commentaire : « Leur façon de garder le ballon a été une expérience enrichissante. C’étaient les meilleurs contre lesquels j’ai joué dans ce sens du jeu. »

Après le Ballon d’or du peuple, celui du Paul ?

Marcus Rashford est-il compatible avec le Barça ?

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui ira le plus loin en Ligue des champions ?

Marseille
Paris
Monaco
Fin Dans 10j
50
15

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!