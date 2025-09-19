Paul Scholes a un nouveau joueur préféré

Il avait quoi dans les yeux avant ?

Paul Scholes a attendu très très très longtemps avant de se décider, mais ça y est : il a un nouveau joueur préféré ! Il n’est pas anglais, ne fait pas se lever Saint James’s Park à chaque tacle ou ballon dégagé en touche et n’a pas des mollets de buffle. Non, après la victoire de Barcelone à Newcastle ce jeudi, l’actuel consultant à la télé anglaise a déclaré sa flamme au milieu espagnol Pedri. Son million de followers Instagram sait désormais qui est son « nouveau joueur préféré ».

Il n’est pas le seul. Anthony Gordon, attaquant de Newcastle, y est également allé de son commentaire : « Leur façon de garder le ballon a été une expérience enrichissante. C’étaient les meilleurs contre lesquels j’ai joué dans ce sens du jeu. »

Après le Ballon d’or du peuple, celui du Paul ?

