Même l’enfant du club se rebelle.

En prêt au FC Barcelone, après un passage à Aston Villa la saison passée, Marcus Rashford se distingue en Catalogne avec 7 buts en 10 apparitions cette saison. Bien loin de la grisaille de Manchester United. Interrogé par la chaîne britannique ITV Sports, le joueur de 27 ans a fait part du mal-être connu dans son club formateur. « J’ai l’impression d’avoir été dans un environnement incohérent depuis très, très longtemps, assure l’Anglais. Il est donc encore plus difficile d’être soi-même cohérent. Je pense que la cohérence est ce que j’ai besoin d’apporter dans mon jeu et je cherche à le faire. »

Rompre l’omerta

Si cette déclaration de Marcus Rashford peut surprendre, c’est uniquement parce qu’il semblait ne pas vouloir dire du mal de son club jusque-là. Interrogé au sujet de sa situation au sein des Red Devils en juillet dernier, l’attaquant des Blaugrana affirmait n’avoir rien à dire de mal de son club de cœur.

🗣️ "I don't have anything bad to say about Manchester United" Marcus Rashford responds to comments from Gary Lineker where he stated "Marcus isn't the problem, United is" 🔴 pic.twitter.com/vkBvqWqyRP — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 23, 2025

Trois mois plus tard, Rashford a retrouvé sa langue et de la cohérence.

