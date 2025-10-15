Yoann Court répond aux accusations d’escroquerie

Dans de beaux draps.

Accusé d’escroquerie par plusieurs collectionneurs de maillots de football, Yoann Court, passé par Troyes, Brest et plus récemment par Caen, a livré sa version des faits dans un entretien à L’Est Républicain. Selon une enquête du Parisien, l’ailier de l’ES Doubs (Régional 3) aurait promis d’envoyer des maillots à plusieurs collectionneurs moyennant une contribution financière, avant de se rétracter une fois l’argent reçu. Le joueur aux 48 matches de Ligue 1 et 301 de Ligue 2 raconte d’abord avoir été endetté à cause d’une « addiction aux paris sportifs » quand il évoluait en Normandie avant d’être « arnaqué par un agent ».

« Je ne suis pas un escroc, ni un voleur »

Ensuite, celui qui évoluait en D1 serbe la saison passée est entré dans le vif du sujet : « Dans ma tête, ce n’était pas arnaquer les gens, j’allais rembourser, se justifie-t-il. Parfois, quand je prenais de l’argent, je remboursais un autre acheteur, je faisais un roulement […] J’en suis conscient, j’ai fait une connerie. Mais je ne suis pas un escroc ni un voleur comme les gens le disent. » L’ailier, dont les dettes s’élèveraient « entre 3 000 et 4 000 euros », jure de rembourser prochainement, « mais pour l’instant, je ne peux pas. »

Toujours moins fort que le faux Mahrez.

