- France
Yoann Court répond aux accusations d’escroquerie
Dans de beaux draps.
Accusé d’escroquerie par plusieurs collectionneurs de maillots de football, Yoann Court, passé par Troyes, Brest et plus récemment par Caen, a livré sa version des faits dans un entretien à L’Est Républicain. Selon une enquête du Parisien, l’ailier de l’ES Doubs (Régional 3) aurait promis d’envoyer des maillots à plusieurs collectionneurs moyennant une contribution financière, avant de se rétracter une fois l’argent reçu. Le joueur aux 48 matches de Ligue 1 et 301 de Ligue 2 raconte d’abord avoir été endetté à cause d’une « addiction aux paris sportifs » quand il évoluait en Normandie avant d’être « arnaqué par un agent ».
« Je ne suis pas un escroc, ni un voleur »
Ensuite, celui qui évoluait en D1 serbe la saison passée est entré dans le vif du sujet : « Dans ma tête, ce n’était pas arnaquer les gens, j’allais rembourser, se justifie-t-il. Parfois, quand je prenais de l’argent, je remboursais un autre acheteur, je faisais un roulement […] J’en suis conscient, j’ai fait une connerie. Mais je ne suis pas un escroc ni un voleur comme les gens le disent. » L’ailier, dont les dettes s’élèveraient « entre 3 000 et 4 000 euros », jure de rembourser prochainement, « mais pour l’instant, je ne peux pas. »
Toujours moins fort que le faux Mahrez.Lyon surclasse Sankt Pölten
TM