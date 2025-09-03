- France
L'histoire de l'escroc qui se prenait en même temps pour Riyad Mahrez... et Tahar Rahim
Le jeu des sosies est allé un peu trop loin.
Pendant plus d’un an, un illustre inconnu a tenté de se faire passer pour … Riyad Mahrez. L’histoire de Mohamed A. est racontée par Libération dans son édition de ce jeudi. Avant d’être condamné, un manager de MacDonald’s a essayé d’obtenir des faveurs de stars. Patrick Bruel, Leïla Bekhti, Cyril Hanouna et d’autres se sont fait avoir, offrant à l’homme de 50 ans des places VIP pour le concert de Beyoncé ou l’invitant aux Césars.
Pour ce faire, il a usé d’un stratagème bien connu des cours d’école : se prendre pour une star. Il alternait entre Tahar Rahim et Riyad Mahrez. Mais Mohamed A. a eu un petit souci, comme le raconte joliment Libé : un jour, en 2023, Cyril Hanouna a informé Tahar Rahim qu’il avait reçu un SMS à son nom pour passer dans son émission. L’acteur n’en était pas l’auteur, mais croyait qu’il s’agissait de… Riyad Mahrez. Pire : il pensait que le footballeur tournait autour de son épouse, Leïla Bekhti. «Monsieur Mahrez est épuisé à ce stade de devoir expliquer à tous ses interlocuteurs que, non, ça n’est pas lui qui les a contactés», précise l’avocate du joueur auprès du journal. Le quinquagénaire a été condamné à 12 mois de prison pour usurpation d’identité et escroquerie. Il devra verser 5 000 euros au footballeur. Dont 2 000 euros au titre de préjudice moral.
Par contre, est-il seul à voir une ressemblance entre Tahar Rahim et Riyad Mahrez ?
