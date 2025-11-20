L’initiative originale d’un club de D4 allemande pour ses supporters

Le client n’a jamais été autant roi.

Le club allemand de Phönix Lübeck s’apprête à offrir un pouvoir unique à ses supporters, en guise d’expérimentation. Pour le compte du dernier match de l’année qui se disputera le 29 novembre prochain face au HSC Hanovre, le club aurait pris la décision de casser totalement ses prix d’entrée, selon Kicker.

Cela devrait permettre aux supporters de payer la somme de leur choix, que ce soit pendant ou à l’issue de la rencontre, selon leur propre jugement du match. Le club s’est appuyé sur une ancienne action similaire, réalisée il y a deux ans, intitulée « Paie ce que tu veux. »

Payez en fonction de ce que vous voyez

Selon les organisateurs, le modèle idéal proposé pour les supporters est de : 5 euros si la rencontre était « un bon match », 10 euros s’ils jugent la performance « solide », 15 euros si la rencontre était « amusante » et 20 euros si la rencontre a atteint le mode « génial, à refaire ».

Le directeur du club, Frank Salomon, a justifié cette décision : « Pour nous, c’est une étape courageuse, dans laquelle Phönix mise sur la confiance et une évaluation ouverte du jeu par son public, a-t-il affirmé. Nous sommes convaincus que les bonnes performances d’équipe avec un facteur de divertissement élevé se reflètent également dans le modèle FairPay. »

En attendant la formule « satisfait ou remboursé ».

