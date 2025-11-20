Mauvaise nouvelle pour les fans de la musique de Kondogbia

Kondo en a marre des pots-de-vin.

Absent depuis une blessure subie au mollet en septembre dernier, Geoffrey Kondogbia est enfin de retour dans le groupe marseillais, une première depuis la défaite des Phocéens à Madrid (2-1), lors de la première journée de Ligue des champions.

« C’était difficile mais j’ai essayé toute de suite de repartir de l’avant et de tourner la page au plus vite possible, a confié l’ancien de Valence à la veille du déplacement à Nice. Ça commence a me démanger et je suis très content de revenir […] Je me sens très bien, c’est important d’enchaîner quelques minutes pour avoir sa vitesse de croisière […] On a de l’enthousiasme de jouer ce genre de matchs. On est positifs et excités. »

Le rap, une activité secondaire

Il n’y a pas que le foot dans la vie de Kondogbia, il y a la musique aussi. Et le rap, même si le milieu de terrain ne veut pas que ce loisir prenne le dessus sur le reste : « Je n’ai pas encore de studio à la maison, c’est juste un passe-temps, a assuré le Marseillais avec le sourire aux lèvres. J’en fais quand j’en ai envie et quand je peux mais rien de plus ni moins. Il n’y aura pas de studio à la maison ni d’album. »

La mixtape viendra plus tard.

