Kondogbia forfait pour le Classique, Barcola incertains

Et ça continue encore et encore.

Alors que l’infirmerie parisienne est déjà bien remplie avec ce nouveau Classique, avec Bradley Barcola qui pourrait se rajouter en last minute aux offensifs déjà blessés pour ce match, c’est au tour de Marseille de remplir la sienne. Si Roberto De Zerbi a confirmé vendredi en conférence de presse que Hamed Junior Traoré était sur le flanc pour la rencontre et même « pour plusieurs semaines » selon les propos du technicien lombard, le forfait de Geoffrey Kondogbia a été acté ce samedi.

Une blessure au mollet

Solide sur la pelouse du Bernabéu mardi soir face au Real Madrid, après sa belle prestation face à Lorient le week-end précédent, l’international centrafricain est de nouveau indisponible pour l’OM. Déjà blessé lors de la réception du Paris FC et de l’Olympico, Kondogbia manquera une nouvelle rencontre d’envergure pour une blessure au mollet. Touché à la tête face à Lorient et suivant depuis un protocole commotion, Nayef Aguerd n’est pas encore certain de pouvoir affronter le PSG, la décision le concernant ne sera prise que dimanche matin. Concernant Barcola, l’ailier de 23 ans a ressenti une douleur musculaire à l’entraînement ce samedi et n’a pas effectué l’entièreté de la séance.

Finalement peut-être qu’un report arrangerait tout le monde.

L’OM retourne à Rome