Le Classique menacé de report ?

Alors que le temps était au beau fixe toute la semaine.

La rencontre la plus attendue de ce début de saison est menacée ? C’est en tout cas ce que laisse présager le temps annoncé ce dimanche sur la cité phocéenne. Météo France a par ailleurs placé les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et la Drôme en vigilance orange « pluie inondations » et « orages » pour la journée du 21 septembre entre midi et minuit dès ce samedi. Cet épisode orageux pourrait s’avérer particulièrement violent puisque l’organisme météorologique prévoit de la grêle, des rafales de vent et une forte activité électrique durant cette période.

La rencontre pour l’instant maintenue

La préfecture des Bouches-du-Rhône, dans un communiqué publié en fin d’après-midi, préconise d’ailleurs aux habitants de « limiter les déplacements » et aux « organisateurs d’annuler ou reporter les événements collectifs » et « en tant que participant, d’éviter d’y participer ». Toutefois, selon les informations données par la préfecture à plusieurs médias locaux et nationaux, le Classique est pour l’instant maintenu, mais la situation pourrait être reconsidérée si les conditions météorologiques venaient à s’aggraver avant le coup d’envoi. Le risque principal reste l’impraticabilité de la pelouse en cas de pluies diluviennes et d’arrêt de la rencontre en cas d’orage si jamais le coup d’envoi venait à être donné.

Coup dur pour les autorités qui vont devoir rééditer une interdiction de déplacement pour les supporters parisiens en cas de report.

