Un artiste se cachait dans l'effectif de l'OM

Petit conseil : éviter « King Geoffrey » comme pseudo.

Blessé depuis mi-septembre, Geoffrey Kondogbia a profité de sa convalescence pour se lancer dans la musique. Le joueur centrafricain a sorti ce mardi son premier morceau de rap, intitulé « Pots de vin », sous son nom d’artiste KONDO. Rien à voir avec Bernard Tapie : le milieu de terrain et second capitaine de l’Olympique de Marseille fait référence dans son morceau à sa première passion, le football. « J’ai plusieurs millions mais j’ai qu’une vie, je peux plus jouer comme l’époque de Séville ». La cover inspirée du manga Olive et Tom ne laisse pas trop de doute.

Il est déjà validé

KONDO a tout de suite été félicité par ses amis footballeurs sur Instagram, notamment Florian Thauvin, Marcus Thuram, mais aussi par des professionnels du métier. « C’est trop fort frérot ! Va falloir penser à envoyer la suite », a commenté le rappeur Gradur.

Il y a quelques jours, son ancien coéquipier de l’OM Faris Moumbagna avait teasé le son dans sa story Snapchat, suppliant le joueur de le sortir.

Après Memphis Depay, un autre de Ligue 1 pousse la chansonnette.

