S’abonner au mag
  • France
  • Olympique de Marseille

Un artiste se cachait dans l'effectif de l'OM

CDB
Un artiste se cachait dans l'effectif de l'OM

Petit conseil : éviter « King Geoffrey » comme pseudo.

Blessé depuis mi-septembre, Geoffrey Kondogbia a profité de sa convalescence pour se lancer dans la musique. Le joueur centrafricain a sorti ce mardi son premier morceau de rap, intitulé « Pots de vin », sous son nom d’artiste KONDO. Rien à voir avec Bernard Tapie : le milieu de terrain et second capitaine de l’Olympique de Marseille fait référence dans son morceau à sa première passion, le football. « J’ai plusieurs millions mais j’ai qu’une vie, je peux plus jouer comme l’époque de Séville ». La cover inspirée du manga Olive et Tom ne laisse pas trop de doute.

Il est déjà validé

KONDO a tout de suite été félicité par ses amis footballeurs sur Instagram, notamment Florian Thauvin, Marcus Thuram, mais aussi par des professionnels du métier. « C’est trop fort frérot ! Va falloir penser à envoyer la suite », a commenté le rappeur Gradur.

Il y a quelques jours, son ancien coéquipier de l’OM Faris Moumbagna avait teasé le son dans sa story Snapchat, suppliant le joueur de le sortir.

Après Memphis Depay, un autre de Ligue 1 pousse la chansonnette.

Emerson déclare sa flamme à l’OM et à Roberto DeZerbi

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!