Faris Moumbagna prêté à la Cremonese qui attend... Jamie Vardy

Faris Moumbagna prêté à la Cremonese qui attend... Jamie Vardy

Oui, vous avez bien lu.

Faris Moumbagna va évoluer en cette saison en Serie A : l’attaquant camerounais a été officiellement prêté par l’OM ce dimanche à la Cremonese, promue dans l’élite italienne, qui a parfaitement démarrée son championnat avec deux victoires à San Siro face à Milan et contre Sassuolo. Toutes compétitions confondues, Moumbagna a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 21 apparitions (dont un pion importantissime face à Benfica en Ligue Europa il y a deux ans). Bien loin tout de même de ses standards à Bodø/Glimt, sa précédente écurie, la faute notamment à une blessure aux croisés contractée en août 2024 qui l’a éloigné des terrains une grande partie de la saison dernière.

Mais ce n’est pas tout : les Grigiorossi attendent ce dimanche soir un autre renfort de choix. Comme annoncé par Fabrizio Romano, c’est le légendaire Jamie Vardy qui va également signer dans les prochaines heures en Lombardie. Libre depuis son départ de Leicester, l’Anglais de 38 ans va donc vivre sa première expérience à l’étranger du côté de l’Italie.

Ça donne envie.

Davide Nicola retrouve un banc en Serie A

