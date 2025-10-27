Un Red Bull pour Vardy et un casse-tête pour l'Atalanta d'Ivan Jurić

Franck Haise serait fier.

Il a suffi d’un but de Jamie Vardy, 38 ans, dopé au café serré et aux Red Bull, pour rappeler à l’Atalanta ce qu’était la rage de vaincre. Pendant que l’Anglais faisait encore trembler les filets sous le maillot de Cremonese, la Dea, elle, multipliait les soupirs. Quatre nuls d’affilée, des kilomètres avalés pour rien et un jeu qui tourne en rond : Ivan Jurić, censé être le digne héritier de Gian Piero Gasperini selon le président bergamasque Antonio Percassi, commence à sentir la chaise chauffer.

Les baskets du Gasp’ sont trop grandes pour le Croate

Recruté cet été pour prolonger la philosophie de son ancien mentor, Jurić semble aujourd’hui coincé entre la nostalgie et la panne sèche. Après avoir tenu deux mois à l’AS Rome et après avoir précipité la chute de Southampton, la Dea version Jurić semble se diriger vers le même sort. Dans le vestiaire, les premiers accrochages font désordre : après le nul à Crémone, le coach croate a recadré publiquement son gardien Carnesecchi, coupable d’avoir évoqué l’inefficacité de son équipe. Reste dans ta zone, comme disait un grand.

La direction se veut rassurante, mais le calendrier ne l’est pas : Milan, Udine, Marseille, Sassuolo. Quatre matchs pour rallumer la flamme avant la trêve. Sinon, l’ombre du vieux Gasp pourrait bien redevenir plus vivante que jamais.

Au moins, ils ne perdent pas.

Vardy fait son premier salto en Italie