S’abonner au mag
  • France
  • Toulouse

Le soutien de Toulouse à Christophe Gleizes

FC
Partager
230
Le soutien de Toulouse à Christophe Gleizes

#FreeChristopheGleizes

Après Éric Roy, entraîneur du Stade brestois (et Franck Haise, celui de Nice), Toulouse a également tenu à apporter son soutien à Christophe Gleizes en vue de son procès en appel le 3 décembre. Pour rappel, la presse française s’est mobilisée à travers une tribune pour demander la libération du journaliste (collaborateur de So Foot et de Society, emprisonné en Algérie pour « apologie du terrorisme »).

« Sa condamnation à sept ans de prison représente l’une des peines les plus sévères infligées à un journaliste français ces dix dernières années. Cette situation interpelle tous ceux qui croient à l’importance de la liberté d’informer et à la protection des journalistes dans l’exercice de leur métier, indique notamment le club, sur son site Internet. Le Toulouse Football Club s’émeut profondément du sort qui est réservé à Christophe Gleizes et souhaite qu’une issue juste et rapide soit trouvée. »

Le combat continue.

Aron Dønnum sanctionné par la commission de discipline de la LFP

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!