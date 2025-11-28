Le soutien de Toulouse à Christophe Gleizes

#FreeChristopheGleizes

Après Éric Roy, entraîneur du Stade brestois (et Franck Haise, celui de Nice), Toulouse a également tenu à apporter son soutien à Christophe Gleizes en vue de son procès en appel le 3 décembre. Pour rappel, la presse française s’est mobilisée à travers une tribune pour demander la libération du journaliste (collaborateur de So Foot et de Society, emprisonné en Algérie pour « apologie du terrorisme »).

« Sa condamnation à sept ans de prison représente l’une des peines les plus sévères infligées à un journaliste français ces dix dernières années. Cette situation interpelle tous ceux qui croient à l’importance de la liberté d’informer et à la protection des journalistes dans l’exercice de leur métier, indique notamment le club, sur son site Internet. Le Toulouse Football Club s’émeut profondément du sort qui est réservé à Christophe Gleizes et souhaite qu’une issue juste et rapide soit trouvée. »

Le combat continue.

