Le sélectionneur de la Norvège appelle et défend Dønnum

Entre compatriotes, on se sert les coudes.

Une semaine après avoir provoqué une importante polémique contre Le Havre, en feignant d’être dérangé par une mauvaise odeur devant Simon Ebonog, Aron Dønnum ne sera pas du déplacement à Lorient en raison d’une accumulation de cartons jaunes. Le Norvégien va pouvoir ensuite changer d’air, puisqu’il a été appelé par sa sélection malgré ces remous.

« Un homme d’honneur »

À 27 ans et avec 16 capes au compteur, le Toulousain est devenu un habitué de ces rassemblements. Son sélectionneur, Ståle Solbakken, a d’ailleurs rapidement pris sa défense au moment de dévoiler sa liste : « Vous pouvez être tranquilles, il n’a rien fait de mal. C’est un homme d’honneur, donc je pense qu’on peut en rester là. […] Je pense que le club (Toulouse) et lui ont bien réagi. Le club a communiqué, et il (Aron Dønnum) s’est expliqué. C’est évidemment regrettable et frustrant pour lui, mais tous ceux qui connaissent Aron savent qu’il n’y a rien de vrai là-dedans. »

Qui faut-il croire ?

Le Havre ne portera pas plainte dans l’affaire Dønnum