Lorient et Toulouse partagent les penaltys

Lorient 1-1 Toulouse

Buts : Pagis (44e, SP) pour Lorient // Sidibé (65e, SP) pour Toulouse

Un péno à un.

Lors de la douzième journée de Ligue 1, Lorient et Toulouse se sont équitablement partagé les points. Et pour cause : les deux équipes ont fait la même chose, à savoir fermer le jeu et marquer sur penalty. Le premier a été l’œuvre de Pablo Pagis juste avant la pause en faveur des locaux pour l’ouverture du score, le second a été transformé par Djibril Sidibé au cœur du deuxième acte. Voilà comment tout le monde s’est quitté, les Merlus restant provisoirement seizièmes alors que les Violets restent englués dans le ventre mou du classement.

Sidibé fautif, puis buteur

Et les fautifs de la rencontre, alors ? Le même Sidibé, qui a envoyé sa main dans le visage d’un Arsène Kouassi tentant de reprendre le ballon de la tête en pleine surface de réparation et qui s’est donc rattrapé ensuite. Puis Avom Ebong, qui a eu la mauvaise idée de déséquilibrer Dayann Methalie dans la zone si décisive ce dimanche au stade du Moustoir. Le TFC aurait tout de même pu passer devant, mais il ne faut pas oublier que Guillaume Restes a réalisé un joli sauvetage pour éviter la défaite et que Jean-Victor Makengo a touché la barre transversale sur la fin.

Par pitié, pas de critiques faciles envers l’arbitrage !