La presse française se mobilise et appelle à la libération de Christophe Gleizes

#FreeChristopheGleizes.

Ces derniers mois, plusieurs clubs de Ligue 1 ont mené des actions pour réclamer la libération de Christophe Gleizes, collaborateur de So Foot et Society enfermé en Algérie depuis mai 2024 pour « apologie du terrorisme ». Des supporters aux clubs en passant par des déclarations d’entraîneurs comme Franck Haise, le football français s’est mobilisé.

Et il a été rejoint ce mercredi par les médias. Comme relayé par Le Monde et l’AFP, neuf organisations professionnelles ont cosigné une tribune pour demander la libération du journaliste de 36 ans.

150 jours de détention, LIBÉREZ CHRISTOPHE GLEIZES ! ✊️ Le SNJ est signataire, aux côtés de nombreuses organisations de la profession, de la tribune publiée par plusieurs médias #FreeGleizes ⬇️ https://t.co/oRHGpBRA43 Retrouvez-nous ici ⬇️ https://t.co/4Duk6E3GGS pic.twitter.com/4H614gCg8X — SNJ - premier syndicat de journalistes (@SNJ_national) November 26, 2025

Son procès en appel démarre le 3 décembre

Parmi elles, on retrouve l’Apig (représentant des journaux quotidiens), le Syndicat national des journalistes (SNJ) ou encore Reporters sans frontières (RSF). « Christophe Gleizes est journaliste. Cela suffit. Lorsqu’un journaliste est emprisonné pour avoir exercé son métier […], nous devons tous nous mobiliser, proclament les organisations concernées. Le principe est simple : interviewer une source ne peut constituer un délit. Qualifier cette démarche “d’apologie du terrorisme” revient à nier la nature même du métier et à menacer la liberté d’informer. » Condamné en première instance à sept ans de prison en juin dernier, son procès en appel aura lieu le 3 décembre prochain.

Une occasion pour nous de le réaffirmer : nous sommes avec toi, Christophe !

Arsenal-Bayern, deux machines très différentes