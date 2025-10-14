S’abonner au mag
On connaît le premier qualifié européen pour la Coupe du monde

TJ
  Lettonie 0-5 Angleterre

Buts : Gordon (26e), Kane (44e et 45e+3 SP), Tonisevs (CSC, 59e) et Eze (86e) pour les Three Lions

Kane, évidemment !

En passant la barre des 20 buts toutes compétitions confondues avec club et sélection cette saison, Harry Kane a permis à cette dernière d’obtenir son ticket pour la Coupe du monde 2026. Par quel moyen ? Un doublé, et une victoire écrasante 0-5 de l’Angleterre ce mardi soir en Lettonie pour trôner largement en tête du groupe K, sept points devant son dauphin albanais.

Zéro but encaissé en phase qualificative

Si la qualification des hommes de Thomas Tuchel ne faisait aucun doute, la rapidité avec laquelle elle est intervenue force tout de même le respect. Pendant leurs six matchs de qualification, les Three Lions ont planté 18 pions, pour zéro but encaissé.

Clair, net et sans bavures.

Thomas Tuchel une nouvelle fois agacé par l’ambiance de Wembley

TJ

