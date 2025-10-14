S’abonner au mag
L’Espagne et la Turquie s’imposent, la Géorgie dit adieu au Mondial

TJ
L’Espagne et la Turquie s’imposent, la Géorgie dit adieu au Mondial

Les surprises n’ont pas eu lieu ce mardi soir.

Et encore moins à Valladolid, où l’Espagne a écrasé sans forcer la Bulgarie, grâce à un doublé de Mikel Merino, un CSC et un penalty de Mikel Oyarzabal. En bonne voie pour s’adjuger la première place du groupe E avec un quatre sur quatre, la Roja garde trois points d’avance sur la Turquie avant les deux dernières journées. Les deux sélections devront dicter leur loi lors des deux dernières journées de qualifs, au mois de novembre.

La Géorgie de Willy Sagnol n’ira pas au Mondial

Dans le même temps, les Turcs n’ont laissé aucune chance à la Géorgie avec une victoire nette 4-1. Par conséquent, la sélection de Khvicha Kvatratskhelia, Georges Mikautadze et Zuriko Davitashvili ne verra pas le Mondial nord-américain. Une grosse déception pour Willy Sagnol, qui avait pourtant laissé de bons espoirs après un Euro 2024 très réussi.

  Espagne 4-0 Bulgarie

Buts : Merino (35e et 57e), Chernev (CSC, 79e) et Oyarzabal (90e+3) pour la Roja 

  Turquie 4-1 Géorgie

Buts : Yildiz (14e), Demiral (22e et 52e) et Akgun (35e) pour les Turcs // Kochorashvili (65e) pour les Croisés

Lamine Yamal aurait perdu son passeport en Turquie

TJ

