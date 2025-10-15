Le Maroc de Regragui plus fort que l’Espagne des années 2000

Les Lions à la chaîne

Un match sans enjeu, vraiment ? Pas tout à fait. Déjà qualifié pour la Coupe du monde 2026 depuis la trêve de septembre, le Maroc affrontait ce mardi le Congo avec une autre idée derrière la tête : graver son nom dans l’histoire des sélections en devenant la première nation à empiler 16 victoires consécutives.

المنتخب الوطني يدخل التاريخ برقم قياسي عالمي: 16 انتصارًا متتاليًا! 🦁🇲🇦 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝-𝐛𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠! 🌍 Our 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐓𝐞𝐚𝐦 makes 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 with 𝟏𝟔 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐂𝐔𝐓𝐈𝐕𝐄 𝐖𝐈𝐍𝐒! 🤩✅#DimaMaghrib pic.twitter.com/I0IZtWJhJZ — Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 14, 2025

18 mois de victoires

Face à un Congo bon dernier du groupe, les Lions de l’Atlas ont fait le boulot (1-0), grâce à un coup de tête signé Youssef En-Nesyri à l’heure de jeu. Une victoire de plus et un record qui tombe : les Marocains effacent des tablettes l’Espagne de 2008-2009, celle de Xavi, Iniesta et compagnie, qui s’était arrêtée à 15 succès de rang.

Depuis un 0-0 presque oublié contre la Mauritanie, le 26 mars 2024, les hommes de Walid Regragui ont tout gagné. Tout. Une série qui sent la confiance à plein nez, juste avant la CAN 2025, à domicile, dans un peu plus de deux mois.

Et non, le CHAN ne compte pas. Désolé pour les petits malins qui pensaient avoir trouvé la faille dans le tableau d’honneur.

