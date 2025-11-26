S’abonner au mag
Arsenal lance un gamin de 13 ans en Youth League

CDB
La puissance de la jeunesse.

Après avoir lancé Max Dowman en Ligue des champions à 15 ans et 308 jours, décrochant ainsi la palme du plus jeune joueur de l’histoire de la compétition, Arsenal a battu un nouveau record de jeunesse. Opposés au Bayern Munich ce jeudi après-midi en Youth League, les Gunners de David Horseman ont permis au gamin Luis Muñoz de disputer ses premières minutes dans la compétition. À seulement 13 ans et 343 jours.

Un doublé pour Dowman

Grâce à cette entrée, le milieu de terrain offensif est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Youth League. Il va pouvoir prendre exemple sur son aîné Dowman, double buteur ce mercredi après-midi face au Bayern lors de la victoire 4-2 d’Arsenal. Ce succès permet aux Canonniers de prendre leurs premiers points dans la compétition, après quatre défaites.

Les Baby Gunners espèrent ne pas porter la poisse à leurs aînés, qui affrontent également le Bayern Munich ce mercredi soir dans le choc au sommet de la Ligue des champions.

Luis Muñoz ne devrait d’ailleurs pas être aligné à 21 heures, selon nos informations.

