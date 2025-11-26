Arsenal lance un gamin de 13 ans en Youth League

La puissance de la jeunesse.

Après avoir lancé Max Dowman en Ligue des champions à 15 ans et 308 jours, décrochant ainsi la palme du plus jeune joueur de l’histoire de la compétition, Arsenal a battu un nouveau record de jeunesse. Opposés au Bayern Munich ce jeudi après-midi en Youth League, les Gunners de David Horseman ont permis au gamin Luis Muñoz de disputer ses premières minutes dans la compétition. À seulement 13 ans et 343 jours.

Un doublé pour Dowman

Grâce à cette entrée, le milieu de terrain offensif est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Youth League. Il va pouvoir prendre exemple sur son aîné Dowman, double buteur ce mercredi après-midi face au Bayern lors de la victoire 4-2 d’Arsenal. Ce succès permet aux Canonniers de prendre leurs premiers points dans la compétition, après quatre défaites.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🚀 𝐓𝐇𝐄 𝟏𝟑-𝐘𝐄𝐀𝐑-𝐎𝐋𝐃 𝐖𝐇𝐎 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐌𝐀𝐃𝐄 𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 • Name: Luis Muñoz • Born: 18 December 2011 (13 years old) • Nationality: English 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (eligible for Spain, Panama, Jamaica) • Position: CM / AM / Winger • Current Club: Arsenal (U16s) •… pic.twitter.com/jR4bTUm8Bf — The Stat Guy (@The_Stat_Guy_10) November 26, 2025

Les Baby Gunners espèrent ne pas porter la poisse à leurs aînés, qui affrontent également le Bayern Munich ce mercredi soir dans le choc au sommet de la Ligue des champions.

Luis Muñoz ne devrait d’ailleurs pas être aligné à 21 heures, selon nos informations.

