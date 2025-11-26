Youth League : Monaco reste en course pour les barrages

Un bol d’air frais pour les jeunes du Rocher.

Ils sont venus avec de l’ambition et sont repartis avec les trois points. En déplacement sur la pelouse du Stelios Kyriakides de Pafos, les jeunes de l’AS Monaco se sont imposés ce jeudi, sur le score de 3-0.

Un match décisif contre Galatasaray à venir

Un succès important, après un match maîtrisé et dominé par les hommes de Frédéric Barilaro. Oumar Konaté a ouvert la voie pour les siens à la 16e minute, avant que Joan Tincrès (79e) claque son sixième pion dans la compétition et que Yannick Dodo (89e) scelle le destin des Chypriotes.

Un petit voyage à Chypre à 17 piges, ça fait toujours plaisir.

