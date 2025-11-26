S’abonner au mag
  • Youth League
  • J5
  • Pafos-Monaco (0-3)

Youth League : Monaco reste en course pour les barrages

KM
Youth League : Monaco reste en course pour les barrages

Un bol d’air frais pour les jeunes du Rocher.

Ils sont venus avec de l’ambition et sont repartis avec les trois points. En déplacement sur la pelouse du Stelios Kyriakides de Pafos, les jeunes de l’AS Monaco se sont imposés ce jeudi, sur le score de 3-0.

Un match décisif contre Galatasaray à venir

Un succès important, après un match maîtrisé et dominé par les hommes de Frédéric Barilaro. Oumar Konaté a ouvert la voie pour les siens à la 16e minute, avant que Joan Tincrès (79e) claque son sixième pion dans la compétition et que Yannick Dodo (89e) scelle le destin des Chypriotes.

Un petit voyage à Chypre à 17 piges, ça fait toujours plaisir.

Combien de points l’OM et Monaco doivent-ils prendre pour rejoindre les barrages en Ligue des champions ?

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!