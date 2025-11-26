La folle soirée de Promise David en Turquie

Chose Promise, chose due.

Il est passé d’une presque expulsion à être le sauveur de l’Union saint-gilloise. Ce mardi, Promise David a été l’unique buteur de la rencontre entre le club belge et Galatasaray (0-1). Un scénario particulier, alors que le joueur était censé sortir plus tôt dans la rencontre. « Son remplacement était déjà planifié », a révélé son coach David Hubert en conférence d’après-match, notamment en raison d’un carton jaune reçu en première période.

À la 52e minute, l’attaquant canadien est pris à partie par son entraîneur : « Il m’a dit “Tu as cinq minutes pour marquer.” » Le discours a fonctionné, puisque David a ouvert le score quelques minutes plus tard (57e), sur une magnifique passe de son coéquipier Adem Zorgane. « On le connaît, on sait qu’il n’a besoin que d’une occasion pour faire mouche », a témoigné son entraîneur.

TOBI BREAKS THE DEADLOCK! 🔓 pic.twitter.com/qtuDS0V6dk — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) November 25, 2025

Fin de série pour Galatasaray

Remplacé juste après avoir marqué, l’attaquant approché par le Paris FC cet été permet aux siens de l’emporter, et de se relancer en Ligue des champions après trois défaites consécutives. Actuellement 22e au classement, l’Union saint-gilloise peut encore espérer une place en barrages pour sa première participation à la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Dans le même temps, les Apaches mettent fin à l’impressionnante série de Galatasaray, qui n’avait plus perdu à domicile depuis août 2024, soit un total de 33 rencontres sans revers.

Sans Victor Osimhen, la fête est moins folle.

