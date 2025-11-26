Miranda règle ses comptes avec Luciano Spalletti

Un Miranda très gazeux.

Miranda n’a pas attendu le coup d’envoi entre l’Inter et l’Atlético pour lâcher ses vérités. Dans une interview accordée à la Gazzetta della Sport, il s’est lâché : lui et Diego Godín formaient « une paire meilleure que la BBC », la légendaire défense de la Juve avec Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci et Giorgio Chielini, aucun doute là-dessus. Pour lui, cette époque incarnait la « faim et l’engagement ».

Mais aujourd’hui, l’ancien du San Paolo ne retient surtout pas les trophées. Il retient la façon dont son passage à l’Inter s’est achevé. À ses yeux, Luciano Spalletti a gâché tout ça. « Le pire coach que j’aie eu en Italie », clashe-t-il. Il reproche au technicien de museler les opinions, de ne pas supporter ceux qui pensent différemment, et de l’avoir mis sur le banc du jour au lendemain après un simple désaccord tactique.

Une petite préférence pour l’Atlético

Avec l’Atlético, Miranda a collectionné les trophées. Mais bon, à l’Inter, malgré les promesses, il n’a rien ramené, « Un autre grand regret », selon lui. Il l’affirme avec une subtile humilité : « Le meilleur Miranda serait titulaire partout, à l’Inter comme à l’Atlético. »

Reste à voir s’il manquera plus aux Nerazzurri (4 victoires en 4 matchs) ou aux Colchoneros, qui pointent à la 20e place du classement de la phase de ligue de la C1, mais qui arrivent en pleine bourre avec cinq victoires consécutives. Miranda, lui, semble avoir fait son choix : « Je dirais qu’on est à égalité. J’ai une petite préférence pour l’Atlético, mais j’ai passé de merveilleux moments en Italie. Quatre années magiques. »

