Youth League : le PSG écrase Tottenham et fonce vers la qualif

Aux portes du top 8.

Avant de laisser la place aux grands au Parc des Princes, les titis ont réussi à se défaire de Tottenham (5-2), ce mercredi en Youth League. Après trois buts marqués dans la première demi-heure, les Parisiens ont concédé deux pions, mais ont assuré leur victoire grâce à un doublé express signé Adam Ayari (67e, 71e). Pierre Messie Mounguengue s’est également illustré, concluant sa prestation avec un but et deux passes décisives.

Avec ce troisième succès en cinq journées, les hommes de Jean-François Vulliez pointent désormais à la 9e place et sont quasiment assurés de se qualifier pour les 16es de finale. Les jeunes Parisiens affronteront l’Atlético de Madrid, encore invaincu dans la compétition, pour tenter de se faufiler dans le top 8.

Roulez jeunesse.

