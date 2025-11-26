Harry Kane est très chaud pour prolonger son aventure au Bayern

Appelez-le Heinrich Kahn.

Même s’il lui a fallu attendre sa deuxième saison pour briser la malédiction, Harry Kane a toujours répondu présent depuis son arrivée au Bayern Munich.

Décisif plus d’une fois par match en moyenne sous la vareuse bavaroise (129 buts et 28 passes décisives en 142 matchs TCC) et dans la forme de sa vie cette saison, le meilleur buteur de la sélection anglaise est au top sportivement… et mentalement en Allemagne, de son propre aveu : « Je pense que mon transfert au Bayern Munich a été l’une des meilleures décisions de ma vie. J’adore chaque instant », s’est-il extasié en marge du match contre Arsenal.

Un contrat jusqu’en 2027

Dans ces conditions d’idylle parfaite, Kane voit un avenir à long terme chez le Rekordmeister comme une évidence : « Je suis tout à fait disposé à rester plus longtemps (il est sous contrat jusqu’en 2027, NDLR). » Mieux encore, l’impressionnante dimension prise cette saison par les Bavarois (16 victoires d’affilée pour un seul nul) est un argument supplémentaire pour le conforter à rester outre-Rhin : « Je pense que nous sommes l’une des meilleures équipes d’Europe, c’est certain. Je ne regarde donc aucune autre équipe en me disant que je voudrais y aller pour m’améliorer. »

Selon lui, la balle est dans le camp du board allemand question prolongation : « Il me reste un peu plus de 18 mois sur mon contrat, et je suis sûr qu’il y aura des discussions au cours des prochains mois sur l’avenir et sur ce que le Bayern veut faire, car il faut aussi qu’ils le veuillent si je dois prolonger. »

Pour devenir le premier Ballon d’or anglais du championnat allemand depuis Kevin Keagan ?

