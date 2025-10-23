S’abonner au mag
Harry Kane fait plus vite que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Harry Kane continue de redéfinir la notion d’efficacité. Mercredi soir, lors de la victoire 4-0 du Bayern Munich contre Bruges en Ligue des champions, l’attaquant anglais a ouvert son compteur dès la 14e minute.

Ce but, son vingtième de la saison toutes compétitions confondues avec le club bavarois, lui permet de devancer Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans une catégorie très précise : le rythme pour atteindre les 20 buts en club. Kane l’a fait en seulement 12 matchs avec le Bayern, quand Messi avait eu besoin de 17 rencontres (à trois reprises) et Ronaldo de 13 lors de la saison 2014-2015.

L’homme qui prend les records les uns après les autres

Plus impressionnant encore, Kane est devenu le joueur le plus rapide à inscrire 100 buts avec un club issu d’un des cinq grands championnats européens, atteignant ce total en 104 rencontres avec le Bayern, soit une de moins que Cristiano Ronaldo et Erling Haaland. Le week-end dernier, il fêtait déjà son 400e but en carrière contre Dortmund.

Pour l’Angleterre, Kane a également battu le record du plus grand nombre de buts inscrits par un joueur anglais évoluant à l’étranger. Il compte désormais 18 buts avec les Three Lions en tant que joueur du Bayern, après avoir marqué un doublé récemment contre la Lettonie. Auparavant, le record appartenait à Gary Lineker, auteur de 17 buts lorsqu’il évoluait au FC Barcelone.

Bref, Harry Kane réécrit pas juste l’histoire.

Le Bayern Munich et Chelsea s’empiffrent, l’Atalanta s’endort

