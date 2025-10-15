S’abonner au mag
Encore un record pour Lionel Messi, l’Argentine s’éclate contre Porto Rico

Encore un record pour Lionel Messi, l'Argentine s'éclate contre Porto Rico

Un record de plus dans la collection.

Déjà qualifiée pour la Coupe du monde, l’Argentine disputait un match amical à Miami contre Porto Rico, dans la nuit de mardi à mercredi. L’occasion pour les attaquants de briller, avec un très large succès à la clé (6-0). Si Alexis Mac Allister et Lautaro Martínez y sont chacun allés de leur doublé, la performance statistique marquante de la soirée restera une nouvelle fois celle de Lionel Messi. Passeur sur le but du 2-0 signé Gonzalo Montiel puis le deuxième du Colchonero, le voilà qui compte désormais 60 passes décisives en sélection.

Messi devant Neymar

Un record absolu, puisqu’il devance désormais les 59 caviars offerts par Neymar sous le maillot de la Seleção. Au total, l’attaquant de l’Inter Miami compte désormais 398 passes décisives depuis le début de sa carrière.

Direction les 1000 ?

La rencontre entre l’Argentine et Porto-Rico déplacée en Floride à cause de tensions à Chicago

