En Argentine, un club amateur entièrement basé sur les Minions

Le club le plus mignon du monde.

Le club du FC Los Minions est une des équipes qui participent à la Copa Sport Club, un tournoi de football amateur argentin proposant des compétitions en ligue sur demi-terrains, pour les équipes masculines évoluant à huit et les féminines à six.

Eux, beaux et gagnants

Parmi elles, le FC Los Minions fait sensation. En plus de leurs bons résultats sur le terrain, les joueurs de cette équipe se distinguent par leurs tenues, mettant à l’honneur les personnages des films franco-américain Les Minions et Moi, moche et méchant.

En plus de ses tenues, l’équipe se rapproche un maximum du film Moi, moche et méchant, leur entraîneur étant surnommé Gru, comme l’un des personnages principaux du film. Une belle astuce pour se faire connaître en Argentine au-delà des résultats, notamment sur Instagram.

William Saliba ferait bien de se méfier : en Argentine, même les Minions ne perdent plus.

