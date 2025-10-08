S’abonner au mag
  • International
  • Espagne

Aymeric Laporte fait son retour en sélection

KM
Aymeric Laporte fait son retour en sélection

Laporte n’était pas fermé.

Absent de la sélection espagnole depuis près d’un an, Aymeric Laporte a finalement été appelé ce mercredi par le sélectionneur Luis de la Fuente. Le défenseur de Bilbao remplace celui du Real Madrid Dean Huijsen, victime d’une blessure au soléaire de la jambe gauche.

Un retour en Liga déjà payant

Cette information, rapportée ce mercredi par le communiqué du club madrilène, a contraint le sélectionneur espagnol de se passer des services du joueur de 20 ans pour cette trêve internationale et de rappeler l’ancien de Manchester City en renfort.

Après deux saisons passées aux côtés de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, Laporte a fait son retour en Europe en début de saison à l’Athletic Club, son ancien club. Conscient de la visibilité qu’un retour en sélection espagnole peut lui offrir, le joueur de 31 ans ambitionne de disputer le prochain Mondial avec la Roja, après le succès lors du dernier Euro.

Ce n’est pas ça qui va effrayer le roi Georges Mikautadze avant l’Espagne-Géorgie de samedi.

Le président de la Fédération israélienne se paye la Norvège et l’Espagne

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, ouvert ce lundi 8 septembre, devra permettre de juger. Retrouvez notre enquête fleuve sur cette affaire.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le titre peut-il échapper au PSG cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 19h
57
80

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!