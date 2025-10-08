Aymeric Laporte fait son retour en sélection

Laporte n’était pas fermé.

Absent de la sélection espagnole depuis près d’un an, Aymeric Laporte a finalement été appelé ce mercredi par le sélectionneur Luis de la Fuente. Le défenseur de Bilbao remplace celui du Real Madrid Dean Huijsen, victime d’une blessure au soléaire de la jambe gauche.

Un retour en Liga déjà payant

Cette information, rapportée ce mercredi par le communiqué du club madrilène, a contraint le sélectionneur espagnol de se passer des services du joueur de 20 ans pour cette trêve internationale et de rappeler l’ancien de Manchester City en renfort.

Après deux saisons passées aux côtés de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, Laporte a fait son retour en Europe en début de saison à l’Athletic Club, son ancien club. Conscient de la visibilité qu’un retour en sélection espagnole peut lui offrir, le joueur de 31 ans ambitionne de disputer le prochain Mondial avec la Roja, après le succès lors du dernier Euro.

Ce n’est pas ça qui va effrayer le roi Georges Mikautadze avant l’Espagne-Géorgie de samedi.

